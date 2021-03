Sobre mulheres e para mulheres. É esse o tema da peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer, da atriz e produtora Ana Beatriz Nogueira. Estreia hoje, no canal do YouTube da Bradesco Seguros.

Patricia Bonaldi assina coleção de roupas de cama para a Charada Conceito.

Nelson Motta conta sobre sua relação com a cannabis no The Green Hub Talks. Segunda-feira, no YouTube da The Green Hub.

Willian Fernandes foi eleito presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas.