O Instituto Brasil-Israel e a comunidade Shalom pilotam debate online com Dan Shadur – diretor do filme King Bibi, sobre Benjamin Netanyahu. Amanhã.

A partir de hoje, a Mostra de Arte da Juventude, do Sesc Ribeirão Preto, abre inscrições para jovens artistas.

O projeto Professores pelo Sim à Igualdade Racial está com inscrições abertas até dia 28.

O Ó do Borogodó, reduto do samba paulistano, faz vaquinha online para evitar seu fechamento. O bar na Vila Madalena pede R$ 300 mil para sair do buraco e conseguir pagar, ao menos, os alugueis atrasados.