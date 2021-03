Fafá de Belém e sua filha, Mariana Belém, conversam pelo Instagram @casanaturamusical. Hoje.

André Hosoi e Lu Horta participam de live “Processos de Criação dos Barbatuques: Timbres e Sonoridades do Corpo”. Hoje, no canal de YouTube do Instituto Arte na Escola.

Outro lado 1 : A United Health nega que tenha vontade de sair do Pais.

Outro lado 2: a Secretaria Municipal de Transportes nega que houve redução da frota de ônibus em SP na pandemia, conforme publicado.