Yasmine Sterea – CEO do Instituto Free Free – lança campanha social em parceria com a Life By Vivara. Vão destinar parte da renda das vendas de joias para apoiar meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade.

A Fundação Nestlé criou campanha virtual de Páscoa Solidária em prol das instituições Casa do Zezinho e para ONG Social Skate. As doações podem ser feitas até dia 26.

Na fase vermelha, a Ten Yad busca voluntários para entregar 600 refeições diárias a carentes assistidos.