Lina Bo Bardi receberá – in memoriam – o Leão de Ouro Especial pela trajetória e sua obra durante a Mostra Internacional de Arquitetura de La Biennale di Venezia, prevista para 22 de maio.

O Bendito Samba Clube faz sua primeira Mostra de Compositores, reunindo a nova e velha guarda. Shows? Nos dias 19, 20 e 21, pelo YouTube.

De hoje até dia 22, a cada pizza pedida por meio do Rappi, o restaurante Luce doará outra para os plantonistas do Pronto Socorro do Hospital São Paulo.