Luciano Huck será mediador e Eduardo Mufarej apresentador do evento hoje do RenovaBR, via YouTube. Luís Roberto Barroso, do STF, Eduardo Leite, governador do RG e outros envolvidos também participam.

Estreia hoje Como Ela Faz? – filme que discute a equidade por meio da rotina de 12 mulheres. Entre elas: Tabata Amaral, Djamila Ribeiro e Cristiane Rozeira.

A Estação Santa Cecília do Metrô abre hoje a exposição À Meia Luz Na Pele. Abordando a violência contra a mulher e relacionamentos abusivos.

A PM informa que compareceu sim à festa com aglomeração no Jardim Paulista, noticiada nesta coluna.