Ilana Pinsky – psicóloga da Columbia University – e o psiquiatra Marcelo Ribeiro escreveram o livro Saúde Emocional – Como Não Pirar Em Tempos Instáveis, que será lançado hoje, pela Editora Contexto.

A sessão especial do espetáculo online Crime e Castigo: Uma Vida Para Rodión Raskólnikov, com texto de Luciano Martins Costa, será quinta-feira, com transmissão pelo YouTube.

A Proteção Animal Mundial comemora o afastamento de 20 elefantes que serviam para transportar turistas até o forte Amer, na Índia.