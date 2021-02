Fernando José da Costa, secretário de Justiça do Estado, assume a superintendência do Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Imes.

O artista plástico Duda Penteado lança a linha de roupas e acessórios Duda Penteado Fashion & Design.

Siron Franco fala sobre processo criativo, arte e mobilização, em live promovida pelo Instituto Arte na Escola. Amanhã, em seu canal no YouTube.

CCBB-SP recebe a exposição Ivan Serpa: A Expressão do Concreto. Hoje.

Antonio Malta Campos e Rodrigo Bivar abrem exposições em SP. Amanhã.

‎