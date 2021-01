O Grupo Inclusão LeCulam, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, realiza, hoje, live com o tema Acessibilidade Visual – recurso necessário para a inclusão de todos. Com participação especial de Luísa Calderon e Sid Schames, ambos do Festival de Cinema Acessível – Som da Luz.

O site do Mattos Filho atinge hoje, depois de um ano, visitantes em 79 países, em todos os continentes. Com destaques para Estados Unidos, Holanda e Reino Unido.

Fontes da coluna enviaram ontem fotos e comentários sobre o esquema de vacinação no centro de Convenções em SP. “Esquema de primeiro mundo”, elogia um médico linha difícil de agradar….