A AMIGOH, braço do Einstein para prevenção do câncer e pesquisas de doenças do sangue, assinou um contrato com a IARC, da OMS, para participar da construção de código latino-americano. Ele vai ajudar com políticas públicas dirigidas ao controle do câncer.

Os dois tenores brasileiros, Jorge Durian e Armando Valsani – que tiveram mais de 40% dos pulmões comprometidos devido à covid-19 – promovem a ação Venceremos, Use a Máscara, Você Me Ajuda e Eu Ajudo Você. Vídeo que destaca a importância do acessório no combate a pandemia