A Balenciaga abre sua primeira loja no Brasil. Prevista para março, no Shopping JK Iguatemi.

Acontece até dia 2 de fevereiro a exposição 70 anos do Snoopy, no Shopping Ibirapuera. A mostra conta com uma ‘casinha’ para arrecadação de ração que será doada para ONGs e entidades de proteção animal.

O Palácio Tangará promove o Tangará Play, programa recreativo que oferece diversas brincadeiras para o público infantil – de 4 a 12 anos. Até dia 31.