Alex Atala e Otaviano Costa estão entre os professores da Curseria em 2021.

Acontece até domingo, em formato online, o Festival de Arte Vale do Paraíba em tributo à Pena Branca. Pelo canal do festival no Youtube.

Myrian Rios volta aos palcos após 20 anos com a peça Rainha Ester, a Escolhida por Deus para Salvar o Povo Judeu. Amanhã, no Teatro West Plaza.

A nova loja da Chocolat Du Jour nos Jardins é dentro do CJ Shops.