Azar no trabalho, sorte no amor. Depois de ser expulso do Novo, Filipe Sabará, que não conseguiu concorrer à Prefeitura, distribuiu aos amigos foto do momento em que ficou noivo, ajoelhado na areia da praia, em frente à Fernanda Samaia. Fez o pedido pontualmente a 00h00 da passagem de 2020 para 2021.

O livro Shutdown, do historiador britânico Adam Tooze, será lançado pela editora Todavia no segundo semestre. A obra trata dos efeitos da pandemia na economia, desde o isolamento da província de Wuhan, na China, até as diferentes respostas à crise na Ásia, Europa e Estados Unidos – conectando ao futuro da economia mundial.