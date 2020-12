Os espetáculos O Quebra-Nozes e Lolo Barnabé terão linguagem de sinais nas sessões de amanhã, no Teatro Alfa.

Com o manifesto “Qual o tempero da sua infância?” Drica Lobo, Vanessa Silva e Luciana Tokita lançaram o livro de receitas Infância Fora do Comum. O valor arrecadado com a venda será direcionado para construção de um food truck que ampliará o manifesto para as áreas periféricas de SP.

Erro de digitação: Andrea Matarazzo não será professor no IB-SP, conforme publicou a coluna ontem, e sim vai lecionar no Ibmec-SP.