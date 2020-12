Na Frente 

Vanessa da Mata se apresenta com show no Tom Brasil. No sábado, dia 19.

Carol Bassi pilota almoço no Makoto para comemorar a abertura de pop-up da Brizza Arezzo em sua loja. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

O festival Mana 2.0, de ritmos e vivências femininas, termina sábado. Programação online gratuita.

O tradicional canil Sunshine Kennel, situado em Cotia, já está aceitando reservas para hospedar seu melhor amigo no fim do ano.