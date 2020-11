As Baías e a Cozinha Mineira, Carla Akotirene e Alessandra Devulsky se apresentam via redes de Djamila Ribeiro. Às 20h, hoje no Dia da Consciência Negra.

Teresa Cristina faz live de música e bate-papo, no Instagram do Canal Futura hoje. A emissora está com programação especial em apoio a data da cultura negra.

João Antonio Mattei, diretor da BN Engenharia, participa da Construcon Masters. Hoje, às 20h30. Online e gratuito, inscrição pela Sympla.

O Hotel Toriba realiza semana dedicada a saúde e bem estar, de 22 a 27, em Campos do Jordão.