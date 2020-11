O Enaex deste ano – encontro nacional dos exportadores – promete. Bolsonaro abre o evento e Hamilton Mourão, encerra. Com direito a Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas. Quinta e sexta-feira pelo YouTube.

A Pinga abre espaço para nova loja da Isabela Capeto.

A mostra “My Name Is Ivald Granato Eu Sou” começa hoje, no Sesc Guarulhos.

Luiza Helena Trajano discute candidaturas de mulheres. Hoje, no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil.