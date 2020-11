Naná Paranaguá e Yasmine Paranaguá de Orleans de Bragança inauguram a butique Glorinha & Paranaguá, nos Jardins. Quinta.

Vivian de Campos inaugura quiosque da Pirei no Chapéu, amanhã, no Shopping Iguatemi. E dia 12, a artista plástica faz venda especial em prol do projeto Documenta Pantanal.

O Parque Global doou R$ 125 mil à comunidade de Paraisópolis para enfrentamento à Covid-19. Empreendimento também é padrinho do programa de alfabetização Escola do Povo, que ensina moradores da comunidade a ler e escrever.