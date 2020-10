O Emiliano Rio lança hoje delivery de suas caixas de café da manhã, piquenique e prestigie. E em novembro, o hotel monta caixas de fim de ano: no Rio e em SP.

José Roberto Covac lança o livro A Educação como vocação e o Direito como expressão. Hoje, no FNESP.

Andréia Bessa e Sandra Pitta recebem para inauguração do restaurante Terraza Garden, do chef João Gonçalves. Hoje, no salão Casa Floráh, nos Jardins.

A Missinclof e o My Yoga armam aula de yoga e meditação para lançar coleção conjunta. Quarta-feira, no terraço do Shopping Cidade Jardim.

Floriano Pesaro recebe a Medalha Anchieta na Câmara dos Vereadores. Quinta.