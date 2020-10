A ativista Djamila Ribeiro dá hoje palestra virtual na bienal da Coreia do Sul.

A Galeria Berenice Arvani abre sua exposição Diálogo Concreto. Hoje.

Maria Homem e Denise Fraga participam de mesa sobre saúde mental na pandemia. Amanhã, na Semana da Cultura Psi.

Estão abertas as inscrições do Hackathon – Abre-te Código, do Goethe-Institut, voltado à criativos e pessoas de TI em favor da manutenção do patrimônio cultural.