Gilberto Gil fala ao vivo no Dia do Professor, no canal do YouTube do Instituto Arte na Escola. Amanhã.

Marcello Dantas e Ai Weiwei – o artista lançou o filme Coronation, sobre Wuhan –, participam de bate-papo online na ArtRio. Dia 20.

Os restaurantes Su, Forneria San Paolo, Fotia e Benza são integrantes do evento de gastronomia que está acontecendo no Patio Higienópolis. Até domingo.

O Festival Internacional de Música Judaica acontece entre os dias 1 e 25 de novembro, com programação virtual.