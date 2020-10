A Casa do Porco comemora seu aniversário, no dia 12, em um “almoço com as Estrelas”. Sem poder trazer o chef espanhol Albert Adrià para SP, vai homenagear os líderes comunitários à frente de ações sociais para a população em situação de rua.

José Carlos Pallas e Caíque Pallas celebram os 47 anos do Bacalhau,Vinho&Cia com festival gastronômico nas duas casas, na Barra Funda e Itaim.

O De Bem Com Você – a Beleza contra o câncer, do Instituto ABIHPEC, realiza oficina virtual de automaquiagem com Alex Cardoso. Amanhã.