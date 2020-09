Djamila Ribeiro comemora. Seu livro Lugar de Fala ganhou tradução para o espanhol. E será distribuído para Espanha e América do Sul, pela editora Ediciones Ambulantes.

A psicanalista Maria Homem e a atriz Juliana Didone debatem temas relacionados ao amor, quarta-feira. Durante live no Instagram.

Promovido pelo Pátio Higienópolis, pela primeira vez online, o evento Abraços no Pátio, debate equidade, solidariedade e respeito ao próximo, no dia 2 – Dia da Não Violência.

Leo Chaves mais a dupla Edson e Hudson toparam colaborar ao lado de outros artistas – todos doaram violões a serem rifados no dia 4. Dentro do Projeto Conexão Brasil-Líbano que arrecadar recursos para enviar ajuda à comunidade brasileira no Líbano.