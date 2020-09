Começa, dia 29, o curso online O Mergulho no Feminino, promovido pela Téa, de Isabella Pinheiro.

Imaginarium e Warner Bros se unem em uma collab inspirada na Mulher-Maravilha. Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 28.

O pai do cantor Vitão, namorado da Luísa Sonza, é cabeleireiro no salão de Wanderley Nunes, no Shopping Iguatemi. Vitão, aliás, acaba de lançar o clipe Califórnia– inspirado no famoso refrão de Lulu Santos.