Em plena pandemia, Ivan Ralston vai abrir as portas de um novo restaurante: o Tujuína. Em modo soft opening esta semana, o local tem uma pegada mais informal e funciona no mesmo endereço do antigo Tuju. A partir do dia 24.

Marcelo Faisal assina o paisagismo do Fazenda Churrascada, aliando gastronomia e natureza, na histórica Casa da Fazenda, no Morumbi.

Mauricio de Sousa lança, hoje, nova HQ sobre Distrofia Muscular de Duchenne, em live, no Youtube.

A Vestcasa vai doar o equivalente a 3% da quantidade de ração vendida durante este

mês de setembro.

Chico César se apresenta, sábado, no Festival A Vida no Centro. Em prol da Associação Franciscana de Solidariedade.