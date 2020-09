Recicle, renove, refresque”. Esse é o lema de estilista Lala Guimarães, à frente do @uhlala_lounge, sua nova página no Instagram.

Célia Parnes apresenta para Morena Leite hoje, o programa Alimento Solidário. A chef vai preparar receitas a serem disponibilizadas em ebook para famílias beneficiadas.

O tradicional bazar em prol da Associação Santo Agostinho acontece online. De 24 a 27.

O Fundo para Brigadistas Indígenas do Xingu precisa bater, por meio de uma vaquinha online, meta de R$ 30 mil para poder combater incêndios da região.

Daniela e Afranio Barreira, do Coco Bambu, montaram campanha na pandemia, em parceria com a Yzzer, para doação de ração. Vão para abrigos de animais.

A Casa do Povo lançou série de vídeos registrando suas iniciativas e também lembrando da história do local, no Bom Retiro. A campanha #Aculturaéfeitaporpessoas pretende angariar apoiadores para o espaço cultural.

O Palácio Tangará reabre hoje com uma novidade: o Pateo do Palácio, restaurante ao ar livre