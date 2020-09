A 4ª edição Iguatemi Talks Fashion começa dia 20 outubro. Será a primeira versão gratuita do evento sobre moda nacional e internacional.

Domenico De Masi, sociólogo italiano, e Brian Solis, antropólogo digital, estão entre os palestrantes do Festival Internacional Santista. De 24 a 27 de setembro, com transmissão via streaming, a partir de Santos.

Os hotéis Plaza Athénée e Le Meurice, em Paris, Principe di Savoia, em Milão, Eden, em Roma, e Dorchester, em Londres, reabriram as portas.