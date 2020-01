Convidado pelo Livres e pelo Instituto Mises, o liberal americano Tom Palmer faz a palestra Populismo: o Inimigo da Liberdade. Hoje, no espaço Cívico, em Pinheiros.

Gloria Kalil lança coleção de roupas em parceria com a Egrey, de Eduardo Toldi. Terça-feira, nos Jardins.

Jorge Aragão se apresenta no Tom Brasil. Sábado.

Maurício Vasconcelos comanda a festa I Believe In Saudade. Sábado, no rooftop do Jockey Club.

Clássicos da banda Balão Mágico serão executadas em formato sinfônico pela Orquestra Petrobrás Sinfônica, no Teatro Opus, com regência de Felipe Prazeres. Amanhã.

Interinos: Gabriel Manzano, Cecília Ramos, Marcela Paes e Sofia Patsch.