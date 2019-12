Charlô Whately, Felipe Sigrist e Carla Villano convidam para preview da ceia de natal do Buffet Charlô. Terça, na Casa Charlô, no Itaim.

A marca Desdobra, dos sócios Eduardo Farah e Matheus Agostino, arma evento na Praça Victor Civita. Hoje.

Francisco Klinger abre a mostra Formas Navegatórias. Hoje, na Galeria Kogan Amaro.

Gilberto Salvador abre a exposição Visual Resilience, com curadoria de Bianca Cutait. Domingo, na Arte Fundamento, em Miami.

O fotógrafo Iaponã abre exposição sobre Fernando de Noronha e parceria com a Renner, que lança nova coleção no evento. Segunda, no Larmar.