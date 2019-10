A peça Há Dias Que Não Morro, de José Roberto Jardim, estreia amanhã no Sesc Pompeia.

Zegna celebra abertura de nova loja no Iguatemi. Hoje.

Ivana Arruda Leite lança Poemas de Muito Longe. Hoje, na Editora Patuá, em Pinheiros.

Nina Pinwill, diretora do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, participa do Global Fórum. Hoje e amanhã.

Acontece hoje uma sessão solene em homenagem aos 100 anos da Pedagogia Waldorf na Câmara Municipal de São Paulo.

Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, apresenta o espetáculo Poesia Eletrônica. Hoje e amanhã, na Casa de Francisca, no Centro.

Interinos: Gabriel Manzano, Cecília Ramos, Marcela Paes e Sofia Patsch.