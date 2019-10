Tássia Magalhães celebra um ano do Riso.e.Ria com jantar a quatro mãos com o chef Juarez Campos. Hoje, na Vila Nova Conceição.

Renata Egreja abre a exposição Certezas Transparentes. Hoje, na Galeria Lume.

O Four Seasons Hotels and Resorts arma coquetel com a presença de Kate Burkolder, diretora de comunicação da rede. Hoje.

Liberar a Liberdade: Fé e Política no Terceiro Milênio é o novo livro de Joseph Ratzinger, o ex-papa Bento 16. Com prefácio do papa Francisco.

Interinos: Gabriel Manzano, Cecília Ramos, Marcela Paes e Sofia Patsch.