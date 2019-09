É sábado o ‘Aulão do Bem’ em prol da Apae de São Paulo, no Parque do Ibirapuera.

Thaya e Abelardo Marcondes recebem para brunch de lançamento do LuxuryLab Brasil. Domingo, no Four Seasons.

Silvia e Fernando Carramaschi oferecem coquetel para celebrar o fim da primeira fase das obras e a campanha de reconstrução do Teatro Cultura Artística. Segunda.

O Brasil será sede, quarta e quinta, do Global Cardio-Oncology Summit, promovido pela International CardiOncology Society e a Sociedade Brasileirade Oncologia. Coordenado pelos doutores Roberto Kalil e Ludhmila Hajjar, é uma realização do Sírio-Libanês e do Icesp-USP.

Paulo von Poser exibe a exposição à deriva_SP. Sábado, no Solar da Marquesa de Santos, no Centro.

Chegaram as Trufas Brancas de Alba no Fasano.

Interinos: Gabriel Manzano, Cecilia Ramos, Marcela Paes e Sofia Patsch.