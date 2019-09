A Transparência Internacional lança o Barômetro Global da Corrupção na América Latina e Caribe. Segunda-feira, no centro cultural b_arco, em Pinheiros.

Juscelino Pereira realiza a Feijoada do Bem, em prol do Instituto Hatus. Hoje, no Timo Cucina Vila Olímpia.

Ara Vartanian abre pop up no Kerry Center da Chow Tai Fook Jewelry, em Shangai, na China.

Acontecem de segunda a sexta da semana que vem o I Colóquio Internacional e o IX Colóquio Nacional Jean-Jacques Rousseau. Na PUC e na Unifesp.

Marcio Pitliuk faz palestra sobre Propaganda e Comunicação Nazista. Na segunda, no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto.

Promovido pelo Cidades 21, encontro realizado por Alelo e Veloe discutiu, na quinta, de que forma a tecnologia e as mudanças de comportamento estão transformando a mobilidade. Participaram Waze Carpool, Lime, Zazcar e WGSN.

O Visa Infinite, novo cartão do Banco Safra para a alta renda, chega ao mercado este mês. Com mais isenções de anuidade e os benefícios da bandeira Visa.

Interinos: Gabriel Manzano, Cecilia Ramos, Marcela Paes e Sofia Patsch.