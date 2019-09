Walfrido Warde, presidente do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, debate perspectivas econômicas e políticas do Brasil 2019 com o deputado Marcos Pereira, presidente do PRB. Segunda-feira, na Unibes.

Costanza Pascolato lança o livro A Elegância do Agora no Piselli do Shopping Iguatemi. Na segunda.

Toquinho e Ivan Lins apresentam 50 anos de Música. Hoje no Tom Brasil, na Chácara Santo Antônio.

Vai virar filme a história da família Wessel, há 190 anos no setor de carnes. A criação é do Estúdio Eon.