É amanhã a pré-estreia do longa-metragem Divaldo, O Mensageiro da Paz, com roteiro e direção de Clovis Mello. No shopping JK Iguatemi.

Grace Gianoukas recebe hoje Marisa Orth e Conrado Caputo na comemoração dos 18 anos do projeto Terça Insana. No Teatro Procópio Ferreira.

A cantora Ithamara Koorax comemora amanhã 30 anos de carreira com show e lançamento do disco All Around the World. No Sesc 24 de Maio.

Tom Almeida realiza o festival inFinito, que discute o tabu da morte. De hoje a domingo, na Unibes Cultural, no Petra Belas Artes e na Escola Britânica de Artes Criativas.

É nesta quinta-feira a abertura da exposição de Helo Mello. Na Galeria Zipper.