A atriz Samara Felippo será a convidada de Mariana Kotscho e Roberta Manreza na estreia da nova temporada do programa Papo de Mãe, na TV Cultura, na segunda. Mãe de Alícia e Lara, Samara falará sobre o tema Autoestima da Criança Negra.

Shows de Fernando Rios e Banda Blue Note animam evento beneficente do Instituto C. Terça, no Blue Note.