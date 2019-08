A Galeria Lume promove, hoje, a primeira edição da festa Lampejo, para celebra a arte, o design e a música. Nos Jardins.

O Museu da Língua Portuguesa dá início ao programa educativo Escola, Museu e Território, com atividades sobre linguagem, história e cultura, mobilizando 25 instituições culturais e 23 de ensino vizinhas ao museu.

Ricardo Natale, CEO do Experience Club, será o anfitrião de 150 presidentes de empresas e acompanhantes, durante o

Fórum CEO Brasil, de 5 a 8 de setembro, com a temática Brasil 2030. No Tivoli Praia do Forte, na Bahia.

Colaboraram: Renato Onofre e Fábio Leite.