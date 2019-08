A Associação de Pós Graduandos da PUC-SP e a ANPG promovem, amanhã, ato em defesa do CNPq. O ato será no Auditório da universidade.

Com presença do ex-ministro Carlos Ayres Brito, o advogado Marco Antonio Sabino lança hoje o livro Publicidade e Liberdade de Expressão – A Defesa do Direito de Anunciar. No auditório do Ibmec.

O Canal Curta! começa a exibir, hoje, a série Eu, Preso – um retrato do sistema carcerário no Brasil. Dirigida por Paula Sacchetta.

A TV Cultura retoma hoje suas transmissões esportivas. Nessa reestreia, mostra com exclusividade o Torneio Internacional de Futebol Feminino entre seleções.