Wanderley Nunes, João Armentano, Donizete e Alva Pinheiro inauguram a nova Use Galeria. Hoje.

Eduardo Farah e Matheus Agostino lançam a marca ‘genderless’ Desdobra. Hoje, na Baró Galeria.

A cantora Fortuna faz show, hoje, no Bluenote.

Rosangela Lyra promove almoço para mulheres. Hoje, no Palácio Tangará.

Vai ser na Sala São Paulo a pré-estreia do filme Hebe – A Estrela do Brasil, dirigido por Maurício Farias. Dia 19, com a presença de Andrea Beltrão. Carolina Kotscho assina o roteiro e a produção.