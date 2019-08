Alice Ferraz recebe OSGEMEOS para discutir a transformação digital no mercado das artes em seu QGFHITS. Quarta, no shopping Cidade Jardim.

Os reitores da USP, Unicamp e Unesp – Vahan Agopyan, Marcelo Knobel e Sandro Valentini – debatem os desafios da educação na atual realidade brasileira. Hoje, no Masp, com transmissão no Facebook.

Marli Gonçalves lança Feminino no Cotidiano, pela Editora Contexto. Hoje, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Ruy Teixeira abre sua mostra Diálogos Imprevistos, na Galeria Passado Composto Século 20. Hoje.

Uiara Zagolin assume hoje a cadeira que era de Hilda Hilst na Academia de Ciências, Letras e Artes. Em evento de posse de vários acadêmicos, na Alesp.

E João Bosco faz show, amanhã, no Emiliano do Rio.