Alexandre Canonico abre a mostra Buraco, hoje, na Marilia Razuk Galeria.

A Firma Casa inicia as comemorações de seus 25 anos, hoje, com instalação feita pelos Irmãos Campana. No Instituto Bardi/Casa de Vidro.

Modesto Carvalhosa foi escolhido o Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, que será entregue, segunda-feira, no Buffet França.

A Dominós Pizza informa: vai abrir uma loja dia sim e dia não, em São Paulo , durante… todo mês de agosto. Planejou isso antes da fala, ontem, de Bolsonaro.