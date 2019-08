Sergio Zobaran e Josette David convidam para abertura da mostra Modernos Eternos. Hoje, no Mosteiro de São Bento.

Com prefácio de Ricardo Lewandowski, Fernando Neisser lança Dolo e Culpa na Corrupção Política. Segunda, na Fiesp.

Ygor Lopes, Walkyria Fagundes e Felipe Primi recebem o chef Tan Tseng. Hoje, na AE Cozinha, na Vila Mariana.

Piloto de avião, ele não desembarca no Rio com essa credencial. O tenor americano Michael Fabiano solta sua voz, dia 25, no Municipal do Rio.