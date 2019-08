Bia Doria e Filipe Sabará almoçaram ontem na casa de Ibrahim Alalawi. O Fundo Social foi o ‘escolhido do mês’ do consulado dos Emirados Árabes para receber R$ 100 mil para a Campanha do Agasalho.

Yongey Mingyur Rinpoche dá palestra no lançamento de seu livro Apaixonado Pelo Mundo. Hoje, no Instituto Sírio-Libanês.

O Cidade Matarazzo abre exposição e também lança livro de Claudia Sehbe. Hoje.

Marcos Troyjo, do Ministério da Economia, fala sobre Brasil e Abertura Comercial. Hoje, na Fecomercio.