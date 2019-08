Leonardo Coutinho autografa o seu livro 50 Anos de Viagens”. Hoje, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Fernanda Marques também lança livro – de 30 anos de profissão. Na Livraria da Vila do Shopping JK.

Riccardo Monco, da Enoteca Pinchiorri, cozinha a quatro mãos com o chef Paolo Lavezzini. Hoje no Four Seasons em São Paulo.

Com prefácio de Celso Lafer, a editora Migalhas lança hoje, na Faculdade de Direito da USP, A Folha Dobrada – memórias do jurista Goffredo da Silva Telles Jr, falecido há dez anos.