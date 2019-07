Abre amanhã a Mostra SP de Fotografia, que terá o plástico como tema. Na Escola Britânica de Artes Criativas, em Pinheiros.

.

João Doria é homenageado hoje pela Academia Paulista de Letras com jantar. No Cantaloup, no Itaim.

.

Laurindo Leal Filho e Bianca Dreyer debatem Ética e Comunicação nos 45 anos do grupo Summus Editorial. Hoje, na Unibes.

.

A instabilidade técnica de uma corretora gigante ontem, impedindo que investidores e agentes autônomos trabalhassem, deixou a turma à beira de um ataque de nervos.