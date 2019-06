A Studio3 Cia. de Dança apresenta o espetáculo Depois, de Anselmo Zolla e William Pereira. Hoje e amanhã, no Auditório do Masp.

Leontina Margarido, Marcelo Zugabi e Paulo Lotufo tomam posse como membros da Academia de Medicina de São Paulo. Na sede da AMSP, no Jardim Paulista. Hoje.

O consulado americano de SP comemora antecipadamente o Dia da Independência dos EUA. Convida para uma noite de jazz, hoje, no Blue Note. No quesito traje, entretanto, veio novidade no convite – bem adequada aos novos tempos: pede-se traje “passeio completo ou… uniforme militar equivalente…15