A JHSF realiza sua 1.ª Copa de Triathlon. Na Fazenda Boa Vista, amanhã.

Além da Copa America, o Qatar está presente, até esta segunda, no JK Iguatemi. Com exposição sobre a Copa de 2022.

Binho Ribeiro abre exposição na galeria Alma da Rua. Terça, no Beco do Batman.

Gilberto Gil faz o show OK OK OK. Hoje, no Tom Brasil.

A mineira Unity Seven abre flagship nos Jardins. Terça.

Reuven Faingold faz palestra em celebração ao Dia do Imigrante. Terça, no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto.

Lupa Santiago e Quarteto se apresentam na série Good Year na Pina. Quarta-feira.