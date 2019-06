A mezzo-soprano Elena Garança fará sua estreia no Brasil a convite do Mozarteum Brasileiro. A cantora lírica se apresenta com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sábado e segunda, na Sala São Paulo. Regência? Constantine Orbelian – atual diretor musical da Orquestra de Câmara de Moscou e da Philharmonia da Rússia.

O centenário de nascimento do cantor Nelson Gonçalves será comemorado com selo especial, que será lançado pelos Correios. Amanhã.

Colaborou Pedro Venceslau.