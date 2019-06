Chella Safra, seus filhos e o Colégio Renascença receberão convidados para a inauguração do Teatro Moise Safra, localizado no colégio. Hoje.

Nana Göbel ministra palestra A História do Movimento Waldorf no Mundo. Hoje, no Espaço Cultural Rudolf Steiner.

A Paper Excellence nega que a empresa e seu acionista, Jackson Wijaya, tenham ligação acionária ou de gestão com a Ásia Pulp, conforme publicou a coluna anteontem. Entretanto, o pai de Jackson, Teguh Widjaja, lidera o braço de papel e celulose da AP idealizado pela família indonesiana.