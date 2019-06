Tarciso Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, participa hoje do 7.º Forum Lide de Energia e Infraestrutura. No Palácio Tangará.

Eliana Pittman faz show com participação especial de Maria Alcina. Hoje, no Café Society, no Itaim.

Nando Reis faz show no palco do Credicard Hall. Hoje, em Santo Amaro.

O Balé da Cidade de São Paulo estreia o espetáculo A Biblioteca de Papel, com direção de Ismael Ivo. Hoje, no Theatro Municipal.

Helena Rizzo criou um aperitivo inspirado na recente instalação, de Wlamor Corrêa, no Mani. “A Grande Comilança” é uma obra que ocupa as paredes e o corredor do restaurante com insetos e inços (ervas-daninha).